Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести шоу для детей. Об этом сообщает Tatler.ru.
Программа под названием «Вафли+Мочи» будет помогать детям и их родителям разобраться в вопросах правильного питания. Идея проекта в том, что две плюшевые игрушки очень хотят научиться готовить полезную еду – и займутся этим под руководством миссис Обама. Доставлять им продукты со всего света будет волшебная летающая корзина.
Премьера шоу состоится 16 марта на платформе Netflix. Всего планируется выпустить около 10 серий.
По словам Мишель, дети должны быть в восторге от новой программы, а взрослым будет над чем посмеяться. Бывшая первая леди уверена, что некоторые советы им даже пригодятся на кухне.
Фото: netflix.com
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Мишель Обама станет ведущей детского шоу на Netflix
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