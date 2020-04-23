Мировые пассажироперевозки могут упасть из-за пандемии на 1,2 млрд человек

Согласно прогнозу Международной организации гражданской авиации (ИКАО), к сентябрю текущего года поток авиапассажиров в мире может уменьшиться на 1,2 млрд человек по сравнению с обычными показателями до начала пандемии нового коронавируса.





В ИКАО полагают, что доходы авиакомпаний с января по сентябрь могут упасть на сумму от 160 до 253 млрд долларов, сообщили в пресс-службе организации.

Сильнее всего пострадают Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также США. В Европе ожидается самое значительное сокращение авиационного пассажиропотока, пишет ТАСС.

Ранее ведомство отмечало, что мировые авиаперевозчики могут потерять 4—5 млрд долларов в связи с отменой авиационных пассажирских перевозок только в сообщении с Китаем.

Фото: pixabay