Минздрав: состояние пострадавших во время незаконных акций 9 августа стабильное

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Медицинская помощь понадобилась как представителям МВД, так и участникам незаконный акций. "На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное", – цитирует министра БЕЛТА.

"К счастью, обошлось без жертв. Погибших нет", – подчеркнул Владимир Караник, опровергая распространявшуюся накануне информацию, что под колесами спецавтомобиля МВД погиб мужчина. "Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация. Выяснилось, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас", – рассказал руководитель Минздрава.

Диагноз при поступлении: закрытая черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение. "На момент поступления, согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента удовлетворительное, никаких опасений у медицинских работников оно не вызывает", – отметил Владимир Караник. Он обратил внимание, что этот мужчина не единственный, у кого из участников несанкционированной акции нашли алкоголь в крови.

"Поэтому еще раз хочу сообщить, что во время вчерашних уличных акций погибших нет. Но есть повод задуматься о своей безопасности и здоровье", – резюмировал руководитель Минздрава.