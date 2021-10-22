Минздрав разъяснил систематизацию требований к противоковидным мероприятиям

В ведомстве отметили, что постановление подготовлено для систематизации требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси.– рассказали в Минздраве.В больничных организациях здравоохранения должен быть разработан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара. Необходимо также разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников., – добавили в Минздраве.