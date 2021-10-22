Минздрав разъяснил систематизацию требований к противоковидным мероприятиям

Минздрав разъяснил постановление от 20 октября 2021 года № 111 "Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года № 217". Такая информация размещена в Telegram-канале "Официальный Минздрав".
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В ведомстве отметили, что постановление подготовлено для систематизации требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси.
– В документе актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19. Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами. В том числе при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1–1,5 м), – рассказали в Минздраве.
В больничных организациях здравоохранения должен быть разработан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара. Необходимо также разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников.
– Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен, – добавили в Минздраве.