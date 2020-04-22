Минздрав призывает белорусов в большие выходные не выезжать в другие регионы

Министерство здравоохранения Беларуси призывает жителей страны в предстоящие большие выходные остаться дома, не посещать другие регионы, места массового скопления людей в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявила в ходе онлайн-конференции в среду в Минске замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.





«Это самая наша большая просьба на сегодняшний день, чтобы в последующем, через неделю-другую не получить рост заболеваемости», — отметила специалист.

По словам представителя Минздрава, в том, что многие, несмотря на все рекомендации, собрались на большие выходные к себе на малую родину, к родителям в регионах, где регистрируются случаи заболевания, заключается большая опасность.

«Каждый человек не знает, инфицирован ли он. Тем не менее люди собираются ехать к своим пожилым родителям», — заявила эксперт.

Медики еще раз призвали не посещать на Радоницу кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих. «Вы найдете другое время для посещения кладбищ, ограничьте свои контакты с вашими пожилыми родителями», —призвала представитель Минздрава.