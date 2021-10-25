Минздрав принял дополнительные меры для недопущения снижения доступности медпомощи

Часть больничных организаций здравоохранения перепрофилирована в инфекционные госпитали, оптимизирована работа поликлиник. Амбулаторно-поликлиническая помощь переориентирована на оказание помощи на дому, организована выездная форма работы с инфекционными пациентами и их контактами.



В амбулаторно-поликлинических организациях приняты дополнительные меры, чтобы не допустить снижения доступности медпомощи, в первую очередь пожилым лицам и инвалидам. Организованы телефонные линии для консультаций по вопросам инфекции COVID-19 и заказа рецептов на лекарственные препараты. Пожилому населению и инвалидам рекомендуется при ухудшении самочувствия вызывать врача на дом. Для этой категории граждан организован забор биологических материалов для лабораторных исследований и проведение электрокардиографии на дому. Кроме того, проводится выписка рецептов пациентам с хронической патологией и инвалидам с доставкой по месту проживания пациента.

В поликлиниках можно сдать общие анализы крови и мочи, определить уровень глюкозы крови, провести флюорографическое и электрокардиографическое исследования непосредственно в день обращения, что исключает повторное обращение.

Приказ регламентирует оказание плановой стоматологической помощи, скринингов рака основных локализаций, проведение диспансерных медосмотров людей, перенесших инфекцию COVID-19, пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы с высоким риском осложнений, пациентов с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития онкологических заболеваний.

Проводятся обязательные медицинские осмотры работников с вредными условиями труда и работников железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс.

Республиканские научно-практические центры, специализированные больницы в регионах продолжат оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с неинфекционной патологией, в том числе с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другими в полном объеме.

В пресс-службе подчеркнули: принятые меры обеспечат устойчивую и стабильную работу организаций здравоохранения республики в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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