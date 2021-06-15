Минздрав: пациентов с симптомами отравления в 11-й столичной больнице не выявлено

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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– В связи с информацией о регистрации случаев кишечной инфекции в 11-й больнице Минска проведена оценка организации питания. Специалисты проверили условия приготовления блюд как в учреждении здравоохранения, так и на заготовочном объекте КУП «Витамин» по улице Корженевского, 4. Отобраны для лабораторных исследований пробы готовых блюд, обследован персонал пищеблока на кишечную группу инфекций. Также проведен опрос пациентов о состоянии здоровья и наличии жалоб на питание в учреждении – лиц с симптомами кишечной инфекции не установлено.