Минздрав назвал количество госпитализированных за ночь граждан

Люди поступали в больницы с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, грудной клетки и живота, рассказали в Минздраве.

Накануне в службу скорой медпомощи и в больницы Беларуси был госпитализирован 51 человек.

Люди поступали в больницы с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, грудной клетки и живота. Им всем была оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

– Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет, – отметили в Минздраве.