С аэродрома Мачулищи вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД по маршруту Мачулищи – Пекин – Мачулищи для доставки гуманитарной помощи – китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Вакцину против COVID-19, которая прибудет в Минск, разработала компания China National Biotec Group – подразделение крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. Совместная борьба с пандемией стала ярким моментом сотрудничества Беларуси и Китая. В начале эпидемии Президент Александр Лукашенко принял решение о направлении гуманитарного груза в КНР. Весной и летом прошлого года Китай помог нашей стране медикаментами. Наши врачи и ученые постоянно обмениваются информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции: проводят видеоконференции, обсуждают методы лечения и профилактики COVID-19.
Планируется, что самолет возвратится в Минск 18 мая. На борту военно-транспортного самолета 300 тыс. доз вакцины – на 150 тыс. человек. Далее вакцина будет передана на склад РУП «Белфармация» для дальнейшего распределения в регионах.
Фото: архив БЕЛТА
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Минздрав: КНР передает Беларуси безвозмездную помощь в виде 300 000 доз вакцины Vero Cell
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