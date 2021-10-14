Минздрав и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали план сотрудничества на 2022–2023 годы

Сегодня в Минске между Министерством здравоохранения Беларуси и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения подписан план сотрудничества на 2022–2023 годы, информирует БЕЛТА.
Подписи под документом поставили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Во время встречи в Минздраве, которая предшествовала подписанию документа, Дмитрий Пиневич сообщил гостю об особенностях распределения бюджетных средств на прививочную кампанию и лечение заболеваний.
– Как и любая государственная система здравоохранения, мы придерживаемся достаточно высоких социальных стандартов. Они утверждены на уровне государства и подлежат неукоснительному исполнению и контролируются властью ежегодно, мы несем за них отчет. В частности, это стандарты по обеспеченности врачами, в том числе врачами общей практики, – отметил министр.
По словам Дмитрия Пиневича, Беларусь в первичном звене переходит на модель врача общей практики, однако это не касается педиатрии. Министр также добавил, что благодаря жесткой многоуровневой системе перинатальной помощи республика достигла тех показателей, которые наблюдаются в странах с гораздо более высоким уровнем доходов на душу населения.
Вместе с тем Дмитрий Пиневич рассказал и об иных планируемых нововведениях. Так, он сообщил, что при подготовке специалистов обсуждается введение резидентуры, расширяются возможности симуляционного обучения. В будущем году будет введен в строй мощнейший симуляционный центр при БелМАПО.
– Что касается экономики, мы переходим на клинико-затратные группы, – заметил Дмитрий Пиневич.
Кроме того, разговор касался лечения туберкулеза, орфанных, иных заболеваний, а также сотрудничества с пациентскими организациями, доплат медработникам за работу в условиях коронавирусной инфекции.
Фото: БЕЛТА