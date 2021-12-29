Минздрав: более 3,65 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Первую дозу вакцины получили свыше 4,77 млн человек, уточнили в Telegram-канале Минздрава.
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Вот точные цифры: один компонент препарата против коронавируса получили более 4 776 000, из них свыше 3 650 000 прошли полный курс вакцинации. При этом отмечается, что одну дозу вакцины получили уже более 430 подростков в возрасте 12–17 лет.
Как отметили в Минздраве, охват одной дозой вакцины составил 51,1% от общей численности населения нашей страны, а полным курсом вакцинации охвачено 39% населения.
Ранее председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан заявила, что в Минске против коронавируса привиты около 53% жителей.