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  2. Минздрав: более 3,65 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Минздрав: более 3,65 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Первую дозу вакцины получили свыше 4,77 млн человек, уточнили в Telegram-канале Минздрава.

Архивное фото

Вот точные цифры: один компонент препарата против коронавируса получили более 4 776 000, из них свыше 3 650 000 прошли полный курс вакцинации. При этом отмечается, что одну дозу вакцины получили уже более 430 подростков в возрасте 12–17 лет.

Как отметили в Минздраве, охват одной дозой вакцины составил 51,1% от общей численности населения нашей страны, а полным курсом вакцинации охвачено 39% населения. 

Ранее председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан заявила, что в Минске против коронавируса привиты около 53% жителей.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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