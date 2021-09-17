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  2. Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации

Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации

Более 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них более 1 516 000 прошли полный курс вакцинации. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.  


В ведомстве озвучили конкретные цифры. Так, полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 186,1 тыс. жителей, в Витебской – более 162 тыс., в Гомельской – более 268,4 тыс., в Гродненской – свыше 160,8 тыс., в Минской – более 177,8 тыс., в Могилевской – более 171 тыс., в столице – свыше 342 тыс.

Более 47,7 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств привились двумя компонентами вакцины против COVID-19. 

Фото: архив БЕЛТА
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