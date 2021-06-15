Министерство здравоохранения обновило список стран по инфекции COVID-19, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Из перечня стран красной зоны с 16 июня исключаются девять государств. Это Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова, Сербия.
В Минздраве напомнили, что при въезде из стран красной зоны (включены в перечень Минздрава как страны, в которых регистрируется наибольшее число случаев заражения COVID-19) предусмотрена обязательная самоизоляция сроком десять дней.
– Если въезд осуществлен из страны зеленой зоны, отправляться на карантин не нужно, – добавили в ведомстве.
Фото из архива БЕЛТА
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Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19
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