Минюст урегулировал вопросы ведения книги регистрации договоров на оказание юридической помощи

Документом установлена форма книги регистрации договоров на оказание юридической помощи и определены требования к ведению книги.Уточняется, что книга регистрации должна вестись всеми адвокатами без исключения. Договоры на оказание юридической помощи регистрируются в день их подписания. Допускается ведение книги регистрации как на бумажном, так и на электронном носителе. Во втором случае ее нужно вывести на бумажный носитель по окончании календарного года. Порядок ведения адвокатом книги регистрации ежемесячно контролирует заведующий юридической консультацией.Постановление вступает в силу с 30 ноября текущего года.