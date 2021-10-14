Минюст урегулировал вопросы ведения книги регистрации договоров на оказание юридической помощи

Министерство юстиции урегулировало вопросы ведения книги регистрации договоров на оказание юридической помощи, отмечено в постановлении Минюста от 30 сентября 2021 г. №181. Об этом сообщают на Национальном правовом интернет-портале.
Документом установлена форма книги регистрации договоров на оказание юридической помощи и определены требования к ведению книги.
Уточняется, что книга регистрации должна вестись всеми адвокатами без исключения. Договоры на оказание юридической помощи регистрируются в день их подписания. Допускается ведение книги регистрации как на бумажном, так и на электронном носителе. Во втором случае ее нужно вывести на бумажный носитель по окончании календарного года. Порядок ведения адвокатом книги регистрации ежемесячно контролирует заведующий юридической консультацией.
Постановление вступает в силу с 30 ноября текущего года.