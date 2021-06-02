Перечень административных процедур, за которыми можно обратиться в электронной форме, дополнен 16 позициями. Это предусмотрено постановлением Совмина от 26 мая 2021 года № 294, сообщается на сайте Министерства юстиции.
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Граждане могут в электронной форме через единый портал электронных услуг обратиться за выдачей ряда справок. Речь идет о справке о наличии (отсутствии) исполнительных листов или иных требований о взыскании с заявителя задолженности по налогам, другим неисполненным обязательствам; уплате (удержании) подоходного налога с физлиц в целях избежания двойного налогообложения; доходах для решения вопроса о передаче ребенка (детей) на усыновление.
Отмечается, что для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в электронной форме стали доступны такие административные процедуры, как выдача (заверение) справки о постоянном местонахождении белорусской организации (в целях избежания двойного налогообложения); регистрация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, гражданского назначения; выделение, изъятие ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации; выдача разрешения на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки.
Ознакомиться с полным перечнем административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг, можно в постановлении Совета Министров от 6 мая 2020 года № 271 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".
В Минюсте отметили, что по мере перевода государственными органами административных процедур в электронную форму названное решение Правительства будет актуализироваться.
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Минюст: перечень административных процедур в электронном формате дополнен 16 позициями
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