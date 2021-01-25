Некоммерческим организациям до 1 марта нужно предоставить информацию о своей деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
К некоммерческим организациям относят политические партии, общественные объединения (международные, республиканские, местные), их союзы (ассоциации) и фонды. Им необходимо ежегодно до 1 марта предоставлять по месту государственной регистрации в Министерство юстиции, главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома информацию о продолжении своей деятельности.
Отмечается также, что на основании постановления Минюста от 30 октября 2020 года № 153-1 общественные объединения и фонды ежегодно до 1 марта должны доводить до всеобщего сведения информацию о своей деятельности и поступлении, расходовании денежных средств и иного имущества.
Информацию можно разместить либо в СМИ, либо на своих официальных сайтах (при их наличии), либо направить по месту госрегистрации в Минюст, главные управления юстиции областных, Минского городского исполкомов для последующего размещения на официальном сайте соответствующего органа юстиции в интернете.
Фото: pixabay.com
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Минюст: некоммерческим организациям до 1 марта нужно предоставить информацию о своей деятельности
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