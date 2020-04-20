Минус 37 долларов за баррель. Впервые в истории рынки закрылись с отрицательной ценой на нефть WTI

Обрушение цен связывают с опасениями инвесторов по поводу переполненных нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса, сообщает Би-би-си.

Падение американской нефти бренда WTI продолжалось весь день. Сначала фьючерс американской нефти на лондонской бирже ICE с поставкой в мае опустился более чем на 20% и продолжил падение днем. В обед по минскому времени WTI стоила 14,1 доллара за баррель.

Ближе к вечеру падение цен стало ускоряться. Цена нефти марки Brent снизилась до 26,58 доллара за баррель, в то время как майские фьючерсы на WTI подешевели на 9,43 доллара, или на 51,6%, до 8,84 доллара за баррель.

В итоге впервые в истории рынки закрылись с отрицательной ценой на нефть — майские фьючерсы на нефть марки WTI упали до минус 37 долларов.

Аналитики считают, что на падение повлияло несколько факторов. Во-первых, сокращения добычи, о которой после нескольких недель торговой войны договорились Москва и Эр-Рияд, недостаточно.

— Рынок довольно быстро понял, что договоренности ОПЕК+ в ее нынешнем виде не хватит на то, чтобы сбалансировать нефтяные рынки, — считает главный аналитик брокерской компании Axicorp Стивен Иннес.

Еще одной проблемой специалисты называют нехватку места в американских нефтехранилищах. С начала марта запасы нефти в городе Кушинг, штат Оклахома, одном из основных хабов торговли сырой нефтью в США, выросли почти на 50%, отмечают аналитики банка ANZ.

— Мы видим продажу по демпинговым ценам, потому что никто, вообще никто не хочет, чтобы хранилища в Кушинге продолжали заполняться каждую минуту, — добавил Иннес.