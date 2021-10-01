Минтруда: почти 16% населения страны – это люди, которые преодолели 65-летний возраст

Такую цифру озвучила сегодня в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова.
– Почти 16% населения страны – это люди, которые преодолели 65-летний рубеж. Это примерно каждый 4-й житель страны. Меры поддержки таких людей можно разделить на материальную составляющую и социальное обслуживание. В декабре прошлого года Правительством впервые в нашей стране была утверждена Национальная стратегия «Активное долголетие – 2030». Этот документ определил развитие Беларуси с учетом демографического старения нашего населения. Это явление имеет место в нашей стране, как и во всех европейских. За последние 10 лет доля пожилого населения увеличилась почти на 2 процентных пункта, – сказала она.
По словам представителя ведомства, стратегией определены такие направления, как активное участие пожилых людей в социальной жизни, в принятии важных для страны решений, связанных со здравоохранением, социальным обслуживанием, вопросами продления трудовой занятости пожилых людей.
– Но эти вопросы должны быть актуальны не только среди возрастного населения. То, с каким багажом мы придем к пожилому возрасту, зависит только от нас. Формирование комфортного уровня дохода в пенсионный период – это также одно из направлений национальной стратегии, – добавила Татьяна Федорова.
Фото из архива БЕЛТА