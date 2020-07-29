Минтруда: пенсии в августе выплатят досрочно

Это сделано для создания пенсионерам удобных условий получения пенсий, включающих минимизацию поездок и сокращение социальных контактов, передает БЕЛТА.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что выплата пенсий в августе будет сделана досрочно.

- В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате: на почте и через доставочные предприятия - с 3 августа, через банки - с 5 августа, - отметили в ведомстве.

Это сделано для создания пенсионерам удобных условий получения пенсий, включающих минимизацию поездок и сокращение социальных контактов. При этом пенсионеры сами могут выбрать, воспользоваться ли правом досрочного получения пенсии или сделать это в привычный срок.