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Минтруда изучает популярность в Беларуси отцовского отпуска при рождении ребенка

Министерство труда и социальной защиты проводит исследование, насколько востребован в Беларуси отцовский отпуск при рождении ребенка, чтобы подготовить следующий пакет поправок в Трудовой кодекс, сообщает БЕЛТА.


Об этом рассказала журналистам во время видеобрифинга начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко. 

Специалист напомнила, что с января 2020 года в трудовом законодательстве появилась новая норма, согласно которой при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель обязан по желанию отца (отчима) ребенка предоставить ему отпуск продолжительностью не более 14 календарных дней.  

– Мы решили выяснить, насколько это востребовано. Провели блицопрос на 19 крупных предприятиях Беларуси. Результаты следующие:  более 40 мужчин-отцов воспользовались правом на отцовский отпуск при рождении ребенка. В этом году НИИ труда планирует провести аналогичный опрос на 200 предприятиях. Это уже будут более репрезентативные данные, – прокомментировала Марина Артеменко.

По ее словам, в этом году возможно внесение изменений в Трудовой кодекс. 

– Мы прорабатываем вопрос внесения в ТК изменений, которые будут направлены на совмещение профессиональных и семейных обязанностей родителей. Поэтому мы активно  изучаем, нуждается ли эта норма (о предоставлении отцовского отпуска. – Прим. БЕЛТА) в корректировке и как нам двигаться дальше. Но сам факт, что такой отпуск используется отцами, не может не радовать, – сказала представитель Минтруда и соцзащиты. 

Фото: БЕЛТА
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