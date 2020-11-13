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  2. Минтруда и соцзащиты: спрос на доставку продуктов и лекарств одиноким пожилым и инвалидам растет

Минтруда и соцзащиты: спрос на доставку продуктов и лекарств одиноким пожилым и инвалидам растет

Территориальные центры социального обслуживания населения выполнили уже более 33 тысяч заявок по доставке продуктов питания и медикаментов, пишет БЕЛТА.


"С 20 марта по 12 ноября в территориальные центры поступило и выполнено более 33 тысяч заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, – отметили в Минтруда. – Причем мы видим, что спрос на такую помощь увеличивается. За неделю (с 6 по 12 ноября) поступила и выполнена почти 1 тысяча заявок. Это в 1,7 раза больше, чем за предыдущую неделю".

Заявки можно делать в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Их приемкой и обработкой занимаются ТЦСОНы – 146 по всей стране. Чтобы обеспечить оперативную доставку, на помощь социальным работникам пришли волонтеры БРСМ и Красного Креста.

В Беларуси на 1 октября насчитывалось почти 844 тысячи одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 155 тысяч не имеют близких родственников. Это большая группа риска: считается, что пожилые люди больше всего подвержены осложнениям и тяжелому течению болезни в случае заражения.

Помимо тех, кто в сложной эпидситуации прибегает к помощи с доставкой предметов первой необходимости, есть еще 96 тысяч нетрудоспособных граждан, которые на системной основе получают комплексные социальные услуги на дому. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают таких подопечных 2–4 раза в неделю в зависимости от потребности. Занимаются уборкой помещений, готовят, помогают в санитарно-гигиенических процедурах, с оплатой услуг ЖКХ, а также приносят на дом продукты, другие нужные покупки. На селе социальные работники вдобавок топят печь, привозят воду, приводят в порядок придомовую территорию.

Фото: БЕЛТА
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