Минтруда и соцзащиты: МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются

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БЕЛТА

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физлиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).По информации Белстата, индекс потребительских цен за октябрь к сентябрю 2020-го составил 100,6%, к январю этого года – 104,5%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за октябрь этого года не индексируются.Также индекс потребительских цен за октябрь не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (август 2020 года). Поэтому денежные доходы, установленные от этого социального норматива, индексации за октябрь не подлежат.Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была определена в размере BYN 375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года № 582 и не индексируется.Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).