Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Минтруда и соцзащиты: МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются

Минтруда и соцзащиты: МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения за октябрь 2020-го не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Фото: архив БЕЛТА

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физлиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Белстата, индекс потребительских цен за октябрь к сентябрю 2020-го составил 100,6%, к январю этого года – 104,5%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за октябрь этого года не индексируются.

Также индекс потребительских цен за октябрь не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (август 2020 года). Поэтому денежные доходы, установленные от этого социального норматива, индексации за октябрь не подлежат.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была определена в размере BYN 375 постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года № 582 и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Великобритании более 530 человек умерли за сутки из-за коронавируса
Василевский и Эрлих не вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Софии
Орда: за последние годы профсоюзы помогли вернуть людям порядка Br22 млн незаконно удержанных денег
Эксперт предположила, почему белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму
Республиканский конкурс студенческих семей пройдет в Могилеве
Масочный режим ввели в трех районах Могилевской области
Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси
На участке МКАД затруднено движение
Будущие абитуриенты на один день смогут стать курсантами Университета гражданской защиты МЧС
Активные фотозоны, сюрпризы, эскизы игрушек, разработанные вместе: как Минск наряжается к Новому году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Убежище для убеглых
Еврокомиссия представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС
Министерства и вузы уделяют большое внимание вовлечению студентов в спорт - Барауля
Поверхность спутника Юпитера заподозрили в свечении зеленым по ночам
Жена Бэкхема подняла его на смех после фото в странных сапогах
Международный конкурс "Экоидеи в жизнь" стартует в БГУ
Экспонаты из музея-заповедника "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске
В работе Instagram произошел сбой
В БГУ вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
Собственные герб и флаг появились у Гродненского района
БЖД вводит новый график движения поездов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вопросы крови и веры
Совет внутренней безопасности для противодействия терроризму могут создать в ЕС
Карпов: у экспертной группы накоплен определенный опыт по противодействию COVID-19
Минфин: бюджет на 2021 год будет с дефицитом
В Гомеле водитель, совершивший ДТП с тяжелым травмированием девочки, заключен под стражу
Рост заболеваемости коронавирусом и качество лечения пациентов обсудили на совещании в Совете Республики
Организации Минлесхоза будут активнее работать на азиатских рынках
О спортивных достижениях вузов и студентов должна знать вся педагогическая общественность - Рыженков
Родственников белорусского Деда Мороза ожидают в Беловежской пуще 12 декабря
Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области
В аптеках и на складах "Фармации" сформирован трехмесячный запас масок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия всё
Ученые рассказали, как на урожай будущего года может повлиять теплая зима
Растительные масла и кормовые добавки обеспечили более 40% экспорта сельхозпродукции через БУТБ
После каникул за парты сели 86% минских школьников
Лукашенко и Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики
Под Новогрудком заметили новый для Беларуси вид птиц – серого жаворонка
Умер актер театра и кино Александр Лукаш
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 ноября
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Михаила Дриневского
Минтруда и соцзащиты: МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются
В НПЦ НАН Беларуси по земледелию назвали водосберегающую альтернативу кормовым культурам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Объективное преподавание
Головченко: несмотря на распространяемую фальсификацию, экономика страны работает устойчиво
В Верхнедвинском районе горожанин обокрал магазин, а после сжег его
Два брата убили в Подмосковье коллегу и привезли труп в Беларусь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ