Минтруда и подведомственные организации передали гуманитарную помощь беженцам

В системе Минтруда и соцзащиты, подведомственных организациях был организован сбор добровольных пожертвований. На закупку гуманитарной помощи было направлено свыше 5 тысяч рублей. Продукты питания для взрослых и детей, средства индивидуальной гигиены, предметы первой необходимости переданы сегодня во временный лагерь на белорусско-польской границе., - подчеркнула. -Особенно возмутило министра то, что такие действия со стороны "демократической Европы" происходят на глазах напуганных и беззащитных детей, которые видят, как страдают их родители., - добавила Ирина Костевич.