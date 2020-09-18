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Минтранс Беларуси выступает за скорейшее возобновление международного авиасообщения

Гармонизацию регионального сотрудничества для возобновления полетов обсудили генеральные директора ведомств гражданской авиации Европейского и Североатлантического региона. Организатором мероприятия стала Международная организация гражданской авиации, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и коммуникаций.


В видеоконференции приняли участие руководители Парижского офиса EUR/NAT ICAO, генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации Фан Лю и директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.

Участники представили доклады на тему принимаемых мер по возобновлению сообщения и минимизации последствий COVID-19.

В своем выступлении Артем Сикорский отметил следующее: «В Беларуси приняты все необходимые меры в соответствии с международными стандартами по борьбе с распространением COVID-19. Также Национальная авиационная администрация Беларуси полностью поддерживает инициативы ИКАО и ИАТА по скорейшему возобновлению международного авиасообщения».

По результатам встречи стороны подготовят отчет, который рассмотрят на следующем совещании.
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