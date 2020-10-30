Международные рейсы возобновили с 7:00 30 октября, сообщается в Telegram-канале предприятия.
В связи с ограничением на въезд в страну поездки были приостановлены с 19:00 29 октября.
В «Минсктрансе» обратили внимание, что для отдельных категорий граждан въезд на территорию Беларуси все еще временно ограничен. Подробную информацию можно найти на сайте Госпогранкомитета.
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"Минсктранс": выполнение рейсов по международным маршрутам возобновлено
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Фото: Александр СТАДУБ