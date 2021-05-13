Минскому областному драматическому театру – 30!

Сегодня со столичным размахом юбилейные три десятка лет отметил Минский областной драматический театр. Отсчет – от сложного 1991-го, хотя официальное открытие площадки состоялось лишь два года спустя, когда режиссер Николай Мацкевич – первый худрук и отец-основатель областного театра – поставил на компактной сцене поэтическую зарисовку “Зямля” по мотивам произведения Якуба Коласа. Сегодня в репертуаре МОДТ 41 (!) спектакль – не каждый региональный театр может позволить себе такое разнообразие в афише. На сцене все это время – и жизнь, и слезы, и любовь. И... белорусская драматургия: преимущество здесь по-прежнему отдают отечественным авторам. Анатолий Делендик, Алексей Дударев, Владимир Орлов – их пьесы всегда вне конкуренции.
У Купаловского – “Павлiнка”. У Минского областного драматического – “Камедыя”. Визитная карточка театра, лубочный народный спектакль режиссера Андрея Андросика по пьесе Владимира Рудова не выходит из репертуара все 30 лет. Комедией про сельского мужика Демку, его жену Маланку, арендатора Давида и Черта, который утратил смысл жизни, театр традиционно открывает каждый новый сезон. И всегда – аншлаг и полный зал благодарных зрителей. Актеры смеются: уже сбились со счету, сколько раз возили “Камедыю” на конкурсы и фестивали и показывали в родном Молодечно: четыреста раз, а может, пятьсот?..
У артистки Эмилии Ларионовой в этом сезоне двойной праздник: юбилей театра и юбилей творческой деятельности. Эмилия Алексеевна работает в МОДТ с первого дня – выходила на сцену еще в той самой “Зямле”. Хотя творческую деятельность начала задолго до первой “официальной” премьеры: играла в народном театре при ДК еще в 1960-е. Всего, подсчитывает, воплотила 41 роль в самых разных спектаклях: от детских постановок до военных драм.
– Всегда повторяю: “Нужно любить все!” Мне очень нравится мысль Фаины Раневской о том, что маленьких ролей не бывает, бывают маленькие актеры, даже в больших ролях. Мне кажется, другую профессию я не выбрала бы. Но наверное, могла бы построить все по-другому. Чтобы добиться чего-то, нужно делать свое дело очень уверенно. А мне этой уверенности порой не слишком хватало.
С тридцатилетием коллектив театра и его художественного руководителя Валерия Анисенко в числе первых поздравил заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич. Помимо грамот и благодарностей вручил артистам и администрации ключи от новенького микроавтобуса. Теперь гастролировать труппе, уверен Иван Станиславович, станет гораздо комфортнее.
– Ваш театр – гордость Минского облисполкома. Думаю, в ближайшее время он себя еще проявит. А мы дадим вам такую возможность. Вы прекрасны, талантливы. И мы постараемся сделать все, чтобы ваш талант раскрылся и проявился.
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Минскому областному драматическому театру – 30!
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