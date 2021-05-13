Минскому областному драматическому театру – 30!

У Купаловского – “Павлiнка”. У Минского областного драматического – “Камедыя”. Визитная карточка театра, лубочный народный спектакль режиссера Андрея Андросика по пьесе Владимира Рудова не выходит из репертуара все 30 лет. Комедией про сельского мужика Демку, его жену Маланку, арендатора Давида и Черта, который утратил смысл жизни, театр традиционно открывает каждый новый сезон. И всегда – аншлаг и полный зал благодарных зрителей. Актеры смеются: уже сбились со счету, сколько раз возили “Камедыю” на конкурсы и фестивали и показывали в родном Молодечно: четыреста раз, а может, пятьсот?..У артистки Эмилии Ларионовой в этом сезоне двойной праздник: юбилей театра и юбилей творческой деятельности. Эмилия Алексеевна работает в МОДТ с первого дня – выходила на сцену еще в той самой “Зямле”. Хотя творческую деятельность начала задолго до первой “официальной” премьеры: играла в народном театре при ДК еще в 1960-е. Всего, подсчитывает, воплотила 41 роль в самых разных спектаклях: от детских постановок до военных драм.С тридцатилетием коллектив театра и его художественного руководителя Валерия Анисенко в числе первых поздравил заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич. Помимо грамот и благодарностей вручил артистам и администрации ключи от новенького микроавтобуса. Теперь гастролировать труппе, уверен Иван Станиславович, станет гораздо комфортнее.