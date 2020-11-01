Минское «Динамо» проиграло в гостях «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт

Перед сегодняшней встречей «Локомотив» выиграл десять матчей из одиннадцати последних. А динамовцы, наоборот, уступили в шести из семи встреч. Фаворит для букмекеров был очевиден. И команда из Ярославля, увы, подтвердила котировки.Счет в поединке был открыт на 28-й минуте, когда неотразимый бросок нанес защитник «железнодорожников» Максим Осипов.В начале третьей двадцатиминутки с площадки за опасный удар в голову удалили капитана «Динамо» Роба Клинкхаммера. И хозяева льда наказали нашу команду за недисциплинированность. На 42-й минуте отличился Магнус Пяярви-Свенссон, оказавшийся самым расторопным на добивании.Менее чем через минуту «зубры» усилиями Брэндона Козуна сократили отставание в счете до минимума.Однако добиться большего наша команда не смогла. А вот «Локомотив» развил свое преимущество. На 52-й минуте забросил Николай Коваленко, совершивший потрясающий слаломный проход. А на 57-й минуте, когда тренерский штаб «Динамо» пошел ва-банк, заменив голкипера Дэнни Тэйлора шестым полевым игроком, точку в развитии счета поставил Денис Алексеев.В связи с международной паузой следующий матч минское «Динамо» проведет лишь 11 ноября. И играть вновь предстоит на выезде – на сей раз против новосибирской «Сибири». Кроме того, в рамках гостевой серии «зубры» еще встретятся с хабаровским «Амуром» 13 ноября и «Барысом» из Нур-Султана 15 ноября. Ближайший домашний матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют против «Сочи» 19 ноября.