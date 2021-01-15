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Минское «Динамо» потерпело поражение от «Автомобилиста» в матче чемпионата КХЛ

В «Минск-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» уступило «Автомобилисту» со счетом 1:2. «Зубры» потерпели третье поражение подряд. А екатеринбуржцы на протяжении такого же отрезка исключительно побеждают.


В состав минского «Динамо» из лазарета сегодня вернулись нападающий Роб Клинкхаммер и защитник Илья Шинкевич, которые добавили качества. Да и в целом наша команда смотрелась неплохо: превзошла оппонента по броскам (31:22), а голевых моментов создала, во всяком случае, не меньше. Но гости оказались лучше в реализации.

«Автомобилист» сделал весомую заявку на итоговый успех во втором периоде, по ходу которого дважды торпедировал ворота Дэнни Тэйлора. Оба раза это сделал канадец Питер Холланд, отличившийся на 23-й и 32-й минутах. 

Перед визитом в Минск команда из Екатеринбурга не пропускала на протяжении двух матчей подряд. И сегодня она, разумеется, хотела продлить эту серию. Однако минчане не позволили ей этого сделать. В самом начале третьего периода разницу в счете сократил Степан Фальковский, которому удался мощный дальний бросок в самую «девятку».

В дальнейшем динамовцы имели ряд возможностей для того, чтобы восстановить паритет и перевести выяснение отношений за пределы основного времени. Но во второй раз поразить ворота блестяще действовавшего Владислава Гросса, к сожалению, не удалось. Стоит отметить, что в самой концовке, когда тренерский штаб «Динамо» заменил голкипера шестым полевым игроком, все тот же Питер Холланд в третий раз отправил шайбу в динамовские ворота. Но после видеопросмотра судьи этот гол отменили.

Также к настоящему моменту завершились еще два матча игрового дня. «Ак Барс» сломил сопротивление «Авангарда» – 3:1. А «Северсталь» взяла верх над рижским «Динамо» – 3:2.

Минские динамовцы имеют 51 очко после 45 встреч и занимают седьмое место в таблице Западной конференции. 

Следующую игру «зубры» проведут в гостях против непосредственного конкурента в борьбе за попадание в плей-офф – череповецкой «Северстали». Этот поединок пройдет 17 января.
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