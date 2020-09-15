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Минское «Динамо» победило «Витязь» в чемпионате КХЛ

Из первого в нынешнем сезоне выездного турне минское «Динамо» возвращается с максимально возможными четырьмя очками. Позавчера подопечные Крэйга Вудкрофта сломили сопротивление московского «Спартака» – 4:3 (в овертайме). А сегодня продолжили побеждать, взяв верх над подольским «Витязем» – 4:2.


Ни в одном из предыдущих матчей этого регулярного чемпионата КХЛ динамовцы не забрасывали меньше трех шайб. И сегодня тенденция высокой результативности продолжилась, что вкупе с весьма неплохой игрой у своих ворот и принесло победу.

«Динамо» здорово провело первый и второй периоды, по итогам которых едва ли не в два раза превзошло соперника по броскам 29:16 и лидировало в счете 4:1. На шайбы в исполнении Брэндона Козуна (6-я минута), Роба Клинкхаммера (30), Алексея Протаса (36) и Егора Шаранговича (40) хозяева площадки ответили только голевым успехом Даниила Пыленкова (27).


Заключительная треть матча, по ходу которой «зубры» схлопотали сразу пять удалений, в первую очередь прошла под аккомпанемент атак «Витязя». В этой двадцатиминутке он имел подавляющее преимущество по броскам в створ ворот (22:2) и вообще очень активно наседал на ворота «Динамо». На 49-й минуте Джастин Дэнфорт сократил отставание своей команды в счете до двух шайб – 2:4. Однако добиться большего динамовцы «Витязю» не позволили.


На данный момент в активе подопечных Крэйга Вудкрофта восемь очков, что позволяет занимать высокое четвертое место в таблице Западной конференции. 

Два ближайших матча минское «Динамо» проведет в родных стенах. Предстоит встретиться с ярославским «Локомотивом» (19 сентября) и новосибирской «Сибирью» (21 сентября).




Фото: vk.com/hcvityaz
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