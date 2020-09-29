Минское «Динамо» одержало шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

«Северсталь» перед этой встречей выиграла три из четырех последних матчей и сегодня, разумеется, тоже настраивалась на победу. Но остановить динамовцев не смогла.Они открыли счет уже на третьей минуте усилиями Владислава Колячонка.

Хозяева площадки, разумеется, предпринимали активные попытки отыграться и оказывали очень серьезное давление на ворота Доминика Фурха. Однако «Динамо» не дрогнуло, в том числе когда во втором периоде пришлось примерно полторы минуты играть в формате «три на пять».Более того – на последней минуте этой трети матча «Динамо» удалась классная контратака, которую до логического завершения довел Егор Шарангович.На 44-й минуте капитан нашей команды Роб Клинкхаммер сделал преимущество «зубров» еще более убедительным – 3:0.«Северсталь» не сдалась – и через десять минут после этого Денис Вихарев, реализовав большинство, обострил интригу.Однако в самой концовке, когда «сталевары» заменили вратаря шестым полевым игроком и пошли на последний штурм, Кирилл Воронин отправил шайбу в пустые ворота. Таким образом, был установлен окончательный счет 4:1.Начиная с 13 сентября минское «Динамо» последовательно обыграло московский «Спартак» – 4:3 (в овертайме), подольский «Витязь» – 4:2, новосибирскую «Сибирь» – 5:4, екатеринбургский «Автомобилист» – 4:3, челябинский «Трактор» – 3:2 (по буллитам) и вот сейчас «Северсталь». Причем пять викторий из этих шести «зубры» одержали в гостях, что было сложно вдвойне.Послезавтра, 1 октября, подопечные Крэйга Вудкрофта постараются продлить свою победную серию в еще одном выездном поединке против рижского «Динамо». Не пропустите.