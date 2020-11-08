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Минское «Динамо» добилось минимальной победы над «Славией» в чемпионате Беларуси по футболу

На стадионе «Юность» в Мозыре завершился последний матч 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Минское «Динамо» обыграло «Славию» с минимальным счетом 1:0, благодаря чему осталось в медальной гонке.


«Славия» находится в нижней части турнирной таблицы. Но при этом в последних турах умудряется напрямую влиять на медальную гонку. В конце октября обыграла «Неман» (2:1) и поделила очки с брестским «Динамо» (1:1), чем серьезно насолила этим претендентам на награды. Сегодня команда из Мозыря была очень близка к тому, чтобы огорчить и минских динамовцев. Но все-таки они вырвали победу.

Автором единственного забитого мяча на 80-й минуте стал Владимир Хващинский, классно пробивший в самую «девятку» ворот после прострела Евгения Шикавки.

Минское «Динамо» одержало пятую победу подряд и по-прежнему сохраняет неплохие шансы на бронзу. 

Позавчера «Минск» обыграл «Ислочь» – 4:3, а «Витебск» и «Рух» разошлись миром – 0:0. Вчера «Неман» взял верх над «Смолевичами» – 4:1, «Слуцк» уступил «Городее» – 0:1, «Торпедо-БелАЗ» сломило сопротивление брестского «Динамо» – 3:2, а «Шахтер» и БАТЭ в центральном матче тура не выявили победителя – 1:1. Сегодня несколько ранее РЦОР-БГУ разгромил «Белшину» – 5:1.

Турнирная таблица имеет такой вид: 1. БАТЭ – 54 очка (28 матчей). 2. «Шахтер» – 53 (28). 3. «Неман» – 50 (28). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 50 (28). 5. «Динамо» (Брест) – 48 (28). 6. «Динамо» (Минск) – 48 (28). 7. «Ислочь» – 44 (28). 8. «Рух» – 41 (28). 9. РЦОР-БГУ – 38 (28). 10. «Минск» – 37 (28). 11. «Витебск» – 35 (28). 12. «Славия» – 33 (28). 13. «Городея» – 30 (28). 14. «Слуцк» – 27 (28). 15. «Белшина» – 21 (28). 16. «Смолевичи» – 14 (28).

Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), на счету которого 17 забитых мячей. Вторым в списке идет Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.
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