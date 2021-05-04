К 9 мая столичный зоопарк подготовил праздничную программу.
– Мы угостим посетителей горячим чаем и солдатской кашей. В зоопарке будут звучать самые популярные песни военных лет. Также мы оборудуем тематическую зону в виде военного лагеря. Там будет представлена военная атрибутика, гости смогут переодеться в солдатскую форму и сделать снимки в нашей фотозоне. Будет возможность и покормить обитателей зоопарка, – рассказала sb.by методист просветительского отдела зоопарка Ирина Климчук.
Всех желающих приглашают 9 мая к 11:00. Вход – бесплатный.
Опубликовано:
583
Минский зоопарк приглашает отпраздновать День Победы вместе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter