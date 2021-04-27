Минский городской тур конкурса грации и таланта «Королева Студенчества Беларуси 2021» – стрим

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27 апреля пройдет Минский городской этап республиканского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества Беларуси 2021». В нем примут участие 12 представительниц университетов Минска. Организатор – Минская городская организация БРСМ. В этом году конкурс грации и таланта проходит под слоганом «Пристегнитесь, мы взлетаем!», ведь концепция Минского городского этапа – это полет. 12 студенток столицы отправятся в путешествие и будут представлять свои высшие учреждения образования. Кто окажется грациознее и талантливее узнаем в прямом эфире из Минского городского дворца культуры. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!