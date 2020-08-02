Об этом в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский:
Фото: БЕЛТА
- В настоящее время Минский авиаремонтный завод вступил в процедуру сертификации для того, чтобы проводить техническое обслуживание воздушных судов западного производства. Завод сейчас рассматривает вопрос строительства цеха смывки-покраски воздушных судов. К примеру, при передаче самолета от одной авиакомпании в другую производится перекраска воздушного судна, нанесение новой ливреи, как называется в авиации. Востребованный проект на мировом рынке. Те организации, которые производят покраску воздушных судов, загружены на годы вперед, поэтому нам очень важно не потерять это время и выйти с этим проектом для того, чтобы здесь, в Восточной Европе, предоставить мощного технического провайдера с полным циклом.
Эксперт также рассказал о центре бизнес-авиации:
- В Национальном аэропорту Минск построен современный, красивый терминал для бизнес-авиации, ангар для хранения воздушных судов – эта услуга сейчас достаточно востребована у владельцев воздушных судов как в Минске, так и на аэродроме «Орша». И в этом же центре может производиться техническое обслуживание малых воздушных судов, а также, что немаловажно, организация именно бизнес-маршрутов, что позволит белорусам и иностранным гражданам с комфортом пользоваться всеми услугами бизнес-авиации Беларуси.
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Минский авиаремонтный завод сможет обслуживать самолеты западного производства
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