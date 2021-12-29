Стало известно, как будет работать столичный транспорт в новогоднюю ночь

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь», рассказал, как будет работать общественный транспорт в ночь с 31 декабря по 1 января.

Метрополитен будет работать до четырех часов утра, а в 05:30 начнет свою обычную работу. Интервал движения на двух основных линиях (Московской и Автозаводской) составит 6 минут, а на 3-й (Зеленолужской) – 10 минут.

Наземный общественный транспорт будет возить минчан и гостей столицы до пяти часов утра.

– Мы обеспечим связь всех жилых районов с местами проведения новогодних гуляний. Всего будут работать более 30 маршрутов. Интервал движения составит до 30 минут. Для транспорта, идущего в отдаленные микрорайоны города, такие как Сокол или Зацень, интервал составит около 40 минут. 1 января работа наземного общественного транспорта начнется в пять утра. Однако до обеда первого дня нового года часть рейсов будет закрыта из-за низкой заполняемости по опыту прошлых лет. При этом без транспортного сообщения не останется ни один район столицы, – сообщил Валерий Шкуратов.

В этом году автобусы, троллейбусы и трамваи оформлены праздничными гирляндами. Всего 20 единиц подвижного состава украшены новогодней атрибутикой.

– Это уже получило положительные отзывы – горожане таким нововведением довольны. Водители некоторых маршрутов в новогоднюю ночь будут одеты как Деды Морозы, что также будет создавать праздничное настроение. Эти и другие новшества в оформлении общественного транспорта в новогоднюю ночь вы увидите сами, – добавил руководитель ГУ «Столичный транспорт и связь».