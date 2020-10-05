Минские тепловые сети готовы к отопительному сезону

, – отметили на предприятии.Ремонтная кампания в соответствии с графиком затронула 96 участков тепломагистралей. Последний этап отключений был завершен 15 сентября. Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения по Минску у потребителей составила 13,43 суток.Все участки успешно прошли испытания, были отремонтированы и включены в работу.Всего в филиале "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" к отопительному сезону необходимо подготовить восемь районных котельных, 209 центральных тепловых пунктов, Минскую ТЭЦ-2 и более 2,5 тыс. км трубопровода тепловых сетей.На сегодняшний день филиал получил паспорт готовности как потребитель. Кроме того, завершена проверка тепловых источников, то есть в ближайшее время филиал планирует получить и паспорт готовности как энергоснабжающая организация.