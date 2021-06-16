Спецмероприятие «Пассажир» будет проводиться на объектах железнодорожного транспорта с 17 по 19 июня, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на столичный отдел внутренних дел на транспорте.
По словам замначальника Минского ОВДТ Вадима Гриба, в эти дни сотрудники милиции будут контролировать поезда международных, межрегиональных, региональных и городских линий.
– Мероприятие «Пассажир» направлено на снижение уровня преступности в подвижных составах, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, – пояснил он.
В Минском ОВДТ также напомнили: чтобы не стать жертвой злоумышленника, необходимо быть бдительным и соблюдать простые правила безопасности. Не оставлять личные вещи без присмотра даже на короткое время. Не выкладывать в легкодоступном месте на виду у всех документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи. В пригородных поездах в вечернее и ночное время стоит располагаться в хорошо освещенных вагонах, где есть пассажиры или в головном вагоне состава, чтобы в случае опасности можно было обратиться за помощью к машинисту. Во время поездки не стоит употреблять спиртное.
Фото из архива БЕЛТА
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Минская транспортная милиция возьмет под пристальный контроль поезда
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