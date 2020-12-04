Минская область лидирует среди регионов по росту запаса СИЗов для работников здравоохранения

По информации технической инспекции труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения, за неделю учреждения здравоохранения области более чем на треть увеличили запас медицинских масок, на 13% – медицинских одноразовых перчаток, на 8% – санитарной одежды.Запас средств индивидуальной защиты работников здравоохранения пополняется и в целом по стране с ростом 5–10%.Главный технический инспектор труда Республиканского комитета БПРЗ Людмила Морозова рассказала, что на сегодня в организациях и учреждениях здравоохранения имеется около 820 тыс. единиц санитарной одежды, свыше 550 тыс. защитных костюмов, почти 15,5 млн медицинских одноразовых масок, 170 тыс. защитных очков, почти 1,3 млн респираторов, свыше 16,5 млн перчаток. Также пополнились запасы медицинских шапочек и бахил. Помимо этого, в медучреждениях есть свыше 740 тыс. л дезинфицирующих и антисептических средств.Белорусский профсоюз работников здравоохранения продолжает оказывать нанимателям безвозмездную (спонсорскую) помощь по приобретению средств защиты для работников данной сферы. В частности, Гомельский обком предоставил такую помощь пяти учреждениям на общую сумму BYN 15 тыс.