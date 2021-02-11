Минск и Шкловский район: 11 февраля в Беларуси пройдут две электронных ярмарки вакансий

В Минске электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00. В мероприятии примут участие 7 организаций белорусской столицы: ГП «ЖЭУ № 1 Партизанского района г. Минска», ОАО «Керамин», ОАО «Криница», ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»; ОАО «Минскремстрой», РУП «Белмедпрепараты» и РУП «Белсоюзпечать». Соискателям будет предложено более 470 свободных рабочих мест. Больше всего вакансий — ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Предприятию требуются маляр, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, оператор станков с программным управлением, сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, сверловщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, станочник широкого профиля, стрелок, стропальщик, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик и др.Время проведения электронной ярмарки вакансий Шкловского района — с 11:00 до 12:00. Заявлено к участию два нанимателя. ООО «ЭкспрессОснова» — транспортная компания, специализирующаяся на организации внутриреспубликанских и международных перевозок грузов автомобильным транспортом, приглашает на работу бухгалтера, водителя автомобиля, водителя погрузчика, инженера по безопасности движения, слесаря по ремонту автомобилей, уборщика производственных помещений. ЗАО «Большие Славени», специализирующемуся на производстве молочно-мясной продукции, требуются водитель автомобиля, главный ветеринарный врач, зоотехник, инженер по охране труда, инженер-электрик, оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости — доступ к ним для всех соискателей сохранится.