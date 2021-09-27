Минсельхозпрод: до 1 октября предстоит посеять 700 тысяч гектаров озимых

Предстоит задача до 1 октября уложиться в срок и посеять 700 тысяч гектаров озимых. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко по итогам прошедшего в Правительстве заседания штаба под руководством Премьер-министра.



– Сегодня состоялось заседание штаба под руководством Премьер-министра. Оценили оперативную ситуацию, которая имеется на полях. Сегодня посеяно 50 процентов озимых. Предстоит задача до 1 октября уложиться в срок и посеять 700 тысяч гектаров озимых. Разработаны технологические мероприятия. Задействованы все ресурсы. Техника готова на 95 процентов, имеются в полном объеме горюче-смазочные материалы. Задействованы механизаторы из промышленных организаций. Мобилизованы все на выполнение поставленной задачи.

Министр отметил, что за последние два дня в отдельных хозяйствах, где можно было приступить к севу, работу вели в течении всего светового дня и в ночное время.

– Для этого задействована техника, которая может работать как в дневное, так и в ночное время. А самое главное – подготовить технику и задействовать ее в рабочий день на 12–14 часов. Сегодня техника и ресурсы дают возможность засевать в хороших погодных условиях 100 тысяч гектаров в сутки. Поэтому, я считаю, что мы с поставленной задачей будем стараться справиться в поставленные сроки.

Иван Крупко рассказал, что Минсельхозпрод будет проводить ежедневный мониторинг тех районов, которые сегодня отстают по севу.

– Будем устанавливать, какая там нужна помощь, будем решать организационные моменты, смотреть по ресурсам и мобилизовать всех. Чтобы при необходимости сильные предприятия, которые быстрее посеют, смогли перебросить свою технику и помочь отстающим. Ежедневно на уровне Премьер-министра будут подводиться итоги. Все мотивированы. Сроки упустить нельзя.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 24 сентября заслушал подробный доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации, складывающейся в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями. В числе основных обсуждавшихся проблемных вопросов – затянувшийся сев озимых культур и замедление темпов уборки урожая картофеля, в некоторых районах – сахарной свеклы, а также кукурузы на силос. По итогам доклада Александр Лукашенко дал ряд поручений. В частности, Правительству, главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами – активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность – и ночью. Задача номер один – посеять озимые в течение недели.

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