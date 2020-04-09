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  2. Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья

Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья

Минобразования рекомендует школьникам во время последнего звонка и выпускного вечера не отправлять в небо воздушные шары, а посадить цветы или деревья. Ведомство поручило облисполкомам и руководителям учреждений образования провести разъяснительную работу с учащимися по вопросам безопасного поведения на мероприятиях, говорится в приказе № 270 от 8 апреля 2020 года, опубликованном на официальном сайте, пишет БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков недопустимо. Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, встреч рассвета выпускников будут сопровождать педработники и законные представители учащихся.

Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов учреждений общего среднего образования столицы прозвенит 29 мая, в остальных регионах — 30 мая. Выпускные вечера с вручением аттестатов в школах намечены на 10 или 11 июня. В некоторых случаях выпускной вечер может проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры.

Время, длительность мероприятий, а также конкретная дата и место выпускного вечера устанавливаются решением, которое принимает руководитель учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом.

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