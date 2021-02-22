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Минобороны: реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной

Сегодня состоялся брифинг начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова перед военными атташе, аккредитованными при Министерстве обороны, по теме «Актуальные вопросы военной политики, строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь», сообщается на сайте оборонного ведомства нашей страны.


В рамках брифинга было отмечено, что прошлый год ознаменовался мероприятиями в честь 75-летия Великой Победы. Олег Воинов подчеркнул: «Мы чтим подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и решительно выступаем против попыток изменить нашу историю, навязать иные стереотипы».

Указано, что в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа: «Реакция на выборы Президента Республики Беларусь была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений».

Военным атташе иностранных государств было доведено, что создавшаяся ситуация (совокупность внешних и внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки.

Приведены факты планомерного развертывания европейского сегмента системы ПРО, начала функционирования в Польше оперативной группы штаба 5 АК СВ США и создания инфраструктуры, обеспечивающей размещение до 20 тысяч американских военнослужащих, усиления разведывательной активности и повышения интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, дестабилизирующего фактора учения «Защитник Европы – 2020».

Это потребовало от белорусской стороны соответствующей реакции, а проведенные совместно с РФ учения в сентябре 2020 года явились мероприятиями стратегического сдерживания.

Доведено, что Беларусь, в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности.

Военные атташе также получили информацию о процессе строительства и развития ВС Беларуси в 2020 году.

Обозначено, что сегодня Вооруженные Силы имеют оптимальную структуру и состав для выполнения возложенных на них задач по обеспечению военной безопасности страны.


Приведены примеры принятия на вооружение и снабжение Вооруженных Сил новыми образцами вооружения и военной техники, а также анонсированы направления дальнейшего их оснащения.

Так, в 2021 году авиационные части пополнятся самолетами Су-30 СМ и ударными вертолетами Ми-35М, продолжится закупка зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», ожидается поступление танков Т-72Б3 и двух батальонных комплектов БТР-82А.

Общее количество проведенных мероприятий по сравнению с прошлыми годами существенно не изменилось. Принято участие в совместных мероприятиях боевой подготовки в ходе участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» и оперативно-тактическом учении «Славянское братство – 2020».

Отмечено результативное участие команд Вооруженных Сил в конкурсах в рамках АрМИ-2020. Принято участие в 22 конкурсах. В большинстве заняты призовые места и, как итог, второе общекомандное место. В 2021 году планируется принять участие в 26 конкурсах.

В качестве основного мероприятия подготовки рассматривается совместное стратегическое учение «Запад-2021». Оно будет проведено как в Беларуси, так и в России.

В рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство – 2021» запланировано проведение: на территории Российской Федерации учения «Нерушимое братство – 2021», Таджикистана – «Взаимодействие-2021», «Поиск-2021», «Эшелон-2021».

Присутствующим доведена позиция Беларуси о необходимости конкретных и незамедлительных действий по возвращению в конструктивное русло международного взаимодействия в интересах укрепления международной и региональной безопасности и конкретные меры их реализации.

Выражена благодарность Минской ассоциации военных атташе за помощь, оказанную белорусским Вооруженным Силам в борьбе с COVID-19 и персонально представителям КНР, Азербайджана, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США.

Олег Воинов также пояснил, что в настоящее время Беларусью активно изучаются возможности задействования своего миротворческого потенциала. В качестве примера приведено взаимодействие с Италией. Беларусь готова к расширению сотрудничества в этой сфере и ждет предложений.

На вопрос представителя ФРГ о влиянии COVID-19 на мероприятия по подготовке Вооруженных Сил и военный бюджет было отмечено, что кардинального влияния на Вооруженные Силы страны коронавирусная инфекция не оказала. Уровень заболеваемости военнослужащих сопоставим с уровнем заболеваемости белорусских граждан в целом. При этом вакцинация белорусских военнослужащих уже начата.



Пандемия не оказала также влияния и на состояние бюджета Вооруженных Сил. На содержание ВС в 2021 году предусмотрено выделение 1,03% от ВВП. При этом сформированный на 2021 год бюджет Вооруженных Сил позволяет обеспечить гарантированное финансирование обязательных расходов.

В итоге было констатировано, что Беларусь проводит ясную и предсказуемую военную политику. Базис данной политики – это диалог, а также опора на свой военный потенциал и коллективную безопасность.

Мероприятие проходило под девизом Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны «Сотрудничество. Доверие. Безопасность».

Фото: Министерство обороны
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