Разрешение на аэрофотосъемку и аэромагнитную съемку с этого момента можно получить в электронном виде, информирует БЕЛТА.
Отмечается, что в Министерстве обороны Беларуси активирована административная процедура "Выдача разрешения на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки" в электронной форме.
– Теперь юридические лица могут направить заявку, используя единый портал электронных услуг. Номер услуги – 21.5. Физические лица могут подать заявку на выдачу разрешения на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки, направив сканированный запрос по электронной почте afs@mod.mil.by, – отметили в Минобороны.
Подобное решение, как предполагается, сократит время получения разрешений на аэрофотосъемку.
Фото: БЕЛТА
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Минобороны: получить разрешение на аэрофотосъемку можно в электронной форме
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