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Минобороны: данные объективного контроля доказывают – никакого перехвата Ryanair не было

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб рассказал журналистам подробности воздушной обстановки в небе над Беларусью 23 мая. 

– Неоднократно было доказано и показано всем, кто желает объективно разобраться в этой ситуации, что никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было. По имеющимся у нас достоверным источникам (это подтверждают и мои коллеги из соседних стран, в том числе входящие в блок НАТО), уверены, что перехвата не было. Между тем отдельные политики муссируют эту тему.

В доказательство своих слов Игорь Голуб привел скриншоты, на которых видно положение воздушных судов в воздушном пространстве Беларуси. 


Перед демонстрацией скриншотов Голуб пояснил термины. Так, по его словам, перехват – это ситуация, когда военный самолет-перехватчик выходит в ту же точку воздушного пространства, где находится судно-нарушитель. И самолет-перехватчик, установленный документами ИКАО, передает команды для обязательного и неукоснительного исполнения капитаном этого судна. К тому же должен присутствовать полный визуальный контакт с командиром.  Сопровождение – это когда перехватчик выполняет полет на таком расстоянии, которое не позволяет тому, кого перехватили, самостоятельно по своему усмотрению изменять курс и высоту полета.

– Обратите внимание на скриншоты. В воздухе на границе находится вертолет, который выполняет задачи по охране границы. Но он находится на расстоянии 700 метров от земли, "Боинг" летит выше 10 тысяч метров, – сказал Голуб.


Он также рассказал подробности разворота "Боинга". Так, он начал осуществлять его, когда до воздушного пространства Литвы оставалось 2 минуты полета.

– Истребителя рядом нет. Никто его не принуждает осуществлять разворот. Лишь через более чем 20 минут, в 13:06, "Боинг" взят на сопровождение истребителем МиГ-29. Между самолетами и истребителем 130 километров. Когда "Боинг" находится на предпосадочном планировании, расстояние между судами 55 километров. Ближе 55 километров МиГ-29 к нему не подходил. Приведенные данные еще раз подтверждают, что перехвата, разворота от границы, не было.

Голуб рассказал, что Министерство обороны внимательно изучило траекторию полета "Боинга" и инструкцию полета.

– Нам непонятно длительное молчание командира (12 минут) во время полета вдоль южного участка госграницы до начала разворота, а также поведение командира воздушного судна в аэропорту.  К тому же мы так и не услышали его комментарий. Кроме одного заявления представителю полиции. Когда он сказал, что принуждения не было. Но позже эти заявления везде исчезли. И теперь у меня как у военного специалиста есть ряд вопросов к командиру воздушного судна.


Юрий Голуб озвучил вопросы:

– Почему командир воздушного судна не начал проводить снижение, если он собирался садиться в Вильнюсе? Ведь по показателям никакого снижения не было. А ведь если не войти плавно в глиссаду, ставится под угрозу здоровье членов экипажа и пассажиров. Возникает возможность получения баротравм от резкого снижения. 

Второй вопрос:

Почему командир экипажа принял решение на разворот от госграницы в глубь территории страны? В то время как диспетчер Минск-2 дал ему только рекомендации, а не приказ. Командир за две минуты до границы принял решение развернуться и полететь в Минск.

Юрий Голуб также обозначил, что, по данным Министерства обороны, самолет Ryanair намеренно выполнил разворот в районе Лиды, полагая, что в это время рядом должен быть истребитель. Но его там не было. 

– Проведенные нами расчеты по существующим нормативам показали, что та линия в районе Лиды, где он выполнил разворот, была кем-то намеренно просчитана. Командир ожидал, что в точке должен быть истребитель. Но у МиГ-29 была другая задача – осуществить контроль и в случае необходимости прикрыть город-герой Минск.
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