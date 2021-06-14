Минобороны: данные объективного контроля доказывают – никакого перехвата Ryanair не было

В доказательство своих слов Игорь Голуб привел скриншоты, на которых видно положение воздушных судов в воздушном пространстве Беларуси.Перед демонстрацией скриншотов Голуб пояснил термины. Так, по его словам, перехват – это ситуация, когда военный самолет-перехватчик выходит в ту же точку воздушного пространства, где находится судно-нарушитель. И самолет-перехватчик, установленный документами ИКАО, передает команды для обязательного и неукоснительного исполнения капитаном этого судна. К тому же должен присутствовать полный визуальный контакт с командиром. Сопровождение – это когда перехватчик выполняет полет на таком расстоянии, которое не позволяет тому, кого перехватили, самостоятельно по своему усмотрению изменять курс и высоту полета., – сказал Голуб.Он также рассказал подробности разворота "Боинга". Так, он начал осуществлять его, когда до воздушного пространства Литвы оставалось 2 минуты полета.Голуб рассказал, что Министерство обороны внимательно изучило траекторию полета "Боинга" и инструкцию полета.Юрий Голуб озвучил вопросы:Второй вопрос:Юрий Голуб также обозначил, что, по данным Министерства обороны, самолет Ryanair намеренно выполнил разворот в районе Лиды, полагая, что в это время рядом должен быть истребитель. Но его там не было.