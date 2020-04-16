Минобороны Беларуси провело телефонные переговоры с коллегами из ряда стран

Во время переговоров обсуждалось сотрудничество по линии ОДКБ, СНГ и ШОС, рассказали в Минобороны.

Телефонные переговоры начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майора Олега Воинова с руководителями органов международного военного сотрудничества министерств обороны Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Таджикистана состоялись 15 и 16 апреля.

— В ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества как в двустороннем формате, так и в многостороннем — по линии ОДКБ, СНГ и ШОС, — рассказали в Минобороны.

Кроме этого, обсуждалось проведение предстоящих совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.