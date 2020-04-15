Минобороны Беларуси передало в больницы медоборудование для искусственной вентиляции легких

В самих Вооруженных Силах удается сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку, рассказали в Минобороны.

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Минобороны передало в больницы страны, где получают помощь больные с коронавирусом, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет осуществлять кислородную поддержку одновременно 20 пациентов.

- На сегодня в Вооруженных Силах удается сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку. Временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, мероприятия, связанные с перемещением воинских подразделений. Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья участников парада, - отметили в Минобороны.

Также на контрольно-пропускных пунктах воинских частей развернуты медицинские посты, где ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр и, при необходимости, термометрию все военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал.