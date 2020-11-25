Минлесхоз: в Указе № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» сбалансированы интересы крупных и мелких переработчиков

В Указе № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» сбалансированы интересы крупных и мелких переработчиков. Такое мнение по поводу подписанного Президентом 23 ноября документа высказала sb.by пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. Она подчеркнула, что указ принят в целях рационального использования лесных ресурсов и учитывает мнения и нужды всех заинтересованных сторон. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Представитель ведомства озвучила ряд значимых норм. Так, теперь лесхозы смогут выставлять для заготовки на биржевые торги древесину на корню для проведения сплошных санитарных рубок. Благодаря этому бизнес в сфере лесозаготовки на периферии получит дополнительное развитие. К слову, ранее разрешалось реализовывать древесину на корню для заготовки лишь при проведении рубок главного пользования по мягколиственной группе древесных пород на труднодоступных участках.
Еще одно важное новшество касается процедуры проведения закупок. В частности, подчиненные Минлесхозу организации смогут приобретать друг у друга товары, работы и услуги для собственных нужд без процедуры проведения госзакупок.
– Это позволит оперативнее решать текущие производственные задачи. Например, приобрести недостающий посадочный материал или услуги по посеву и выращиванию посадочного материала, воспользоваться услугой переработки шишек и т. д., – привели примеры в Минлесхозе.
Кроме того, указ утверждает новые правила реализации древесины. Так, усовершенствован механизм выставления древесины в заготовленном виде на биржевые торги. С нового года на годовые торги будет выставляться 60 процентов от запланированного для реализации на биржевых торгах годового объема древесины в заготовленном виде. Для сравнения: ранее было 40 процентов. На квартальных биржевых торгах будет размещаться не более четверти объема древесины в заготовленном виде, не реализованного на годовых биржевых торгах. Плюс весь объем деловой древесины в заготовленном виде, не реализованный на текущих торгах предыдущего квартала, – ранее было только 10 процентов. На текущие биржевые торги будет выставляться 40 процентов равными долями от запланированного для реализации на биржевых торгах годового объема древесины в заготовленном виде. Плюс объем древесины, не реализованный на годовых и квартальных торгах. А также древесина в заготовленном виде из дополнительно образовавшегося в течение года объема, например из прочих рубок и внеплановых мероприятий.
В Минлесхозе считают, что изменения в части биржевых торгов помогут крупным переработчикам эффективнее спланировать свою работу, новичкам – оперативно купить необходимое сырье, не дожидаясь годовых торгов, чтобы запуститься, а мелких сделают более конкурентоспособными.
Фото: БЕЛТА
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Минлесхоз: в Указе № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» сбалансированы интересы крупных и мелких переработчиков
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