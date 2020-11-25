Минлесхоз: покупка через биржу древесины на корню, заготовленной на сплошных санитарных рубках, простимулирует развитие бизнеса на периферии

К слову, ранее разрешалось реализовывать сырье на корню только при проведении рубок главного пользования по мягколиственным породам на труднодоступных участках. Но частные лесозаготовители не спешили откликаться на лоты. Как-никак, такое дело подразумевает высокие затраты – без техники не обойтись. Для небольших или начинающих бизнесменов в регионах это весьма накладно. Теперь вариантов для участия в лесозаготовках станет больше. Да и объемы при сплошных санитарных рубках, как правило, немалые.В Минлесхозе не скрывают, что основой для появления новой нормы стало массовое усыхание сосновых лесов в последние годы. К оперативности разработки больных лесов вопросов нет – на помощь в пострадавшие районы выезжали коллеги из других лесхозов, брали и свою технику. При этом рядом были частники, готовые включиться в процесс. Но если лесхоз не выставлял участок для проведения сплошных санитарных рубок на биржу (а такая рекомендация от регулятора была), доступ на делянку для частников был закрыт.– отмечает Анастасия Докучаева.Да, объемы и время проведения таких рубок спрогнозировать сложно. Но лес – живой организм: природные катаклизмы то и дело здесь случаются. А значит, у представителей сферы услуг будет возможность заработать и при этом оперативно помочь.