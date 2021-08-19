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Минкоммерции КНР призвало Литву немедленно исправить ошибку, касающуюся Тайваня

Правительство Литвы обязано незамедлительно исправить ошибку, совершенную из-за решения данной страны открыть представительство Тайваня на территории своего государства, передает ТАСС.


– В последнее время литовская сторона открыто нарушает принцип развития двусторонних отношений с Китаем. Мы настаиваем, чтобы Литва незамедлительно исправила допущенную ошибку и предприняла для этого решительные действия, – отметил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Он также добавил, что власти Литвы сделали шаги, которые "серьезно нарушили государственный суверенитет КНР".

– Литовские власти постоянно создают препятствия для развития прагматичного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, – сказал Гао Фэн.

Напомним, 20 июля нынешнего года МИД Литвы заявил, что летом Тайбэй планирует открыть представительство в Вильнюсе. Сообщение подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь. В ответ на это 10 августа МИД КНР сообщил об отзыве своего посла в столице Литвы.

Фото: pixabay.com
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