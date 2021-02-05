Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах, сообщает пресс-служба Правительства.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами в Толочинском райисполкоме 10 февраля.
17 февраля запланирован прием министра по налогам и сборам Сергея Наливайко в Рогачевском райисполкоме и министра финансов Юрия Селиверстова в Сморгонском райисполкоме.
У министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка прием граждан пройдет в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 25 февраля.
Фото: БЕЛТА
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Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
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